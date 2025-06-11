Чемпіонка Roland Garros-2025 Коко Гофф висловилася про коментар аріни сабалєнки після поразки у фіналі ґрунтового Шолому. Слова американки наводить btu.org.ua:

Звичайно, я розумію, що вона, мабуть, була трохи емоційна після гри, адже це була важка поразка. Але, чесно кажучи, коли я вийшла на корт, я відчула вітер. Ми обидві тренувалися з закритим дахом. Я б хотіла, щоб ми грали із закритим дахом, якщо чесно, бо у чвертьфіналі та півфіналі я грала із закритим дахом і, я вважаю, показувала хороший теніс. Але коли я дізналася, що він відкритий, і побачила, як вітряно на корті, я зрозуміла, що це буде некрасива перемога. Щоразу, коли ти граєш з вітром, ти розумієш, що це не буде ідеальний теніс. Я це знала.

Потім я, чесно кажучи, була трохи здивована її словами і всіми цими речами, але зроблю їй поблажку. Упевнена, це був просто емоційний день, емоційний матч. Щоразу, коли я граю з аріною, вона – справжній боєць. Вона складна суперниця. Здається, наш рахунок особистих зустрічей 6:5, тож усе дуже близько. Але, я думаю, що я змусила її грати так, як вона грала, що я дістала багато м'ячів і перебила багато м'ячів на її половину.