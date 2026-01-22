Третя ракетка світового рейтингу Коко Гофф висловилася про стан справ у США. Американку цитує btu.org.ua.

Ви зазвичай досить відкрито висловлюєтеся з політичних питань. Мені цікаво, як ви оцінюєте стан справ у США зараз, коли триває друга каденція Трампа.

Думаю, я вже раніше озвучувала свою позицію з цього приводу. Я сподіваюся, що надалі в нашій країні буде більше миру, більше доброзичливості в тому, як ми спілкуємося один з одним на різні теми і з різних питань. Вочевидь, я була досить відвертою у своїх висловлюваннях, але зараз я трохи втомилася про це говорити зокрема через те, що складно бути чорношкірою жінкою в цій країні та зіштовхуватися з певними речами навіть онлайн, бачити, як страждають маргіналізовані (чи вразливі) спільноти, та усвідомлювати, що я фактично можу лише робити пожертви та висловлюватись публічно, і я намагаюсь робити це якнайкраще.

Я просто сподіваюся, що з часом ми зможемо прийти до іншого стану, ніж той, у якому перебуваємо зараз, і будемо рухатися вперед. Учора я опублікувала відео з Мартіном Лютером Кінгом, і його сенс був у тому, що ми маємо й далі рухатися вперед, навіть якщо зараз усе не так спокійно, як мені хотілося б.