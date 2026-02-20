Гофф: «В Австралії Світоліна мене розгромила. Цього разу хочу змінити сценарій»
Американка сподівається виступити у грі з українкою краще, ніж минулого разу
близько 12 годин тому
Фото: j48tennis.net
Четверта ракетка світу Коко Гофф поділилася очікуваннями від матчу у півфіналі турніру серії WTA1000 у Дубаї з Еліною Світоліною. Американку цитує btu.org.ua:
Що ж, з Еліною я грала зовсім недавно в Австралії, і вона мене, можна сказати, розгромила. Тож цього разу я хочу змінити цей сценарій і зіграти трохи краще, ніж у минулому поєдинку.
Звичайно, це буде складний матч і я обов'язково подивлюся її поєдинок проти Антонії Ружич, щоб бути більш готовою.
