Олег Шумейко

Перша ракетка Украни Еліна Світоліна висловилася про вихід до півфіналу турніру серії WTA1000 у Дубаї після перемоги над Антонією Ружич. Українку цитує btu.org.ua.

Еліно, це була неймовірна перемога. Скажіть, будь ласка, після першого сету які корективи ви внесли у свою гру?

Якщо чесно, я просто намагалася бути максимально різкою і швидкою в роботі ніг. Думаю, в першому сеті я трохи запізнювалася практично в кожному епізоді, а Антонія, треба віддати їй належне, зіграла просто неймовірно.

Мені дійсно довелося додавати, потрібно було привнести щось додаткове у свою гру сьогодні ввечері. І я дуже задоволена тим, як змогла повернутися в другому сеті і в підсумку виграти матч у трьох партіях – це, безумовно, надає мені багато впевненості.

Ви раніше ніколи не грали проти Антонії. Наскільки складно виходити на корт проти суперниці вперше?

Думаю, ми обидві перебували в однаковій ситуації – для неї це теж було вперше. Але мене дійсно вразило, як вона наносила удари. Мені здається, це покриття їй дуже підходить. Мені довелося по-справжньому викластися, знайти свою гру і якісь маленькі ключі, щоб все-таки виграти цей матч.

Ви вигравали цей турнір уже двічі. Чи додає вам ця історія додаткової мотивації на решту тижня?

Так, безумовно. У мене тут прекрасні спогади – дві перемоги, дебют у Топ-10 після перемоги на цьому турнірі. І тепер повернутися в це особливе місце... для мене це дуже, дуже особливе почуття. Я дуже рада знову вийти тут у півфінал.

І наостанок – ми бачили українські прапори і велику підтримку на трибунах. Що б ви хотіли сказати вболівальникам?

Слава Україні!

Відомий суперник збірної України у Кубку Девіса.