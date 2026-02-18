Світоліна створила яскравий камбек у Дубаї: відео перемоги над Бенчич
Українка крокує до чвертьфіналу престижного «тисячника» в Дубаї. Відеоогляд напруженого трисетового протистояння
близько 8 годин тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна (9 WTA) продовжує боротьбу на престижному хардовому турнірі в Дубаї.
У непростому поєдинку 1/8 фіналу українка здобула вольову перемогу над швейцаркою Беліндою Бенчич (13 WTA).
Дивіться відеоогляд найкращих моментів та найяскравіших розіграшів матчу Світоліна — Бенчич:
Наступною суперницею Світоліної буде Антонія Ружич (67 WTA) з Хорватії.