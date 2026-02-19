Світоліна з камбеком пробилася до півфіналу турніру WTA1000 у Дубаї
Українка у трьох сетах обіграла хорватку Ружич
Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA, 9) у чвертьфіналі турніру серії WTA1000 у Дубаї обіграла Антонію Ружич (WTA, 67) 3:6, 6:2, 6:3.
За 2 години на корті українка 5 разів подала навиліт, реалізувала 5 брейк-поінтів з дев’яти та 7 разів помилилася при подачі. Хорватка зробила 3 брейки та одну «подвійну». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Світоліної стане четверта ракетка світу Коко Гофф.
