Сергій Разумовський

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Торонто після поразки в першому колі. У напруженому матчі представниця України поступилася австралійці Маї Джоїнт у трьох партіях – 6:4, 1:6, 3:6.

Початок зустрічі в Торонто склався на користь Стародубцевої. Українка швидко вийшла вперед – 2:1, після чого Джоїнт кілька разів намагалася зрівняти рахунок. Водночас Стародубцева щоразу зберігала мінімальну перевагу та впевнено рухалася до перемоги в першій партії.

За рахунку 5:3 українська тенісистка отримала шанс завершити сет на свою користь. З першої спроби закрити партію їй не вдалося, але вже в наступному геймі Стародубцева скористалася перевагою та виграла стартовий сет. На це українці знадобилося 52 хвилини.

У другій партії ситуація на корті кардинально змінилася. Джоїнт перехопила ініціативу, почала краще діяти на прийомі та змусила Стародубцеву частіше помилятися в розіграшах. Українка змогла взяти лише один гейм, після чого австралійка впевнено довела сет до перемоги – 6:1.

Вирішальна партія знову розпочалася успішно для Стародубцевої. Українка виграла три гейми поспіль і повела 3:1, створивши собі комфортний запас. Проте Джоїнт не дозволила суперниці розвинути успіх. Австралійка додала в активності, виграла п’ять геймів поспіль і завершила матч на свою користь – 6:3.

Поразка від Джоїнт стала для Стародубцевої завершенням виступів у Торонто-2026. Вона стала третьою українською тенісисткою, яка не змогла пройти стартове коло канадського турніру. Раніше в першому раунді вибули Олександра Олійникова та Ангеліна Калініна.

Водночас українське представництво на змаганнях ще не завершило виступів. Еліна Світоліна та Марта Костюк розпочнуть боротьбу з другого кола.