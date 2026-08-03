Світоліна дізналася ім'я суперниці у другому колі «тисячника» в Торонто
Еліна тричі перемагала господарку кортів
Еліна Світоліна / Фото - United24
Стала відома суперниця української тенісистки Еліни Світоліної (№10 WTA) на турнірі WTA 1000 у Торонто.
Нею стала 23-річна іспанка Джессіка Боусас Манейро (№59 WTA), яка у 1/64 фіналу з рахунком 6:2, 6:4 обіграла представницю Канади Аріану Арсено (№407 WTA).
Раніше Еліна та Джессіка тричі зустрічалися на корті – в усіх матчах перемогу здобула українка, не віддавши суперниці жодного сету.
Нагадаємо, що Світоліна пропускає перший раунд турніру.
Турнір WTA 1000 у Торонто проходить з 2 до 13 серпня.
Нагадаємо, Світоліна вилетіла у чвертьфіналі турніру у Вашингтоні.