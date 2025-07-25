Олег Шумейко

Відомий тренер Горан Іванішевич висловився про завершення співпраці з Стефаносом Циципасом. Слова хорвата наводить btu.org.ua:

Ми розмовляли вчора, ніяких образ, ми подякували один одному. Він вирішив спробувати ще раз (тренуватися) зі своїм батьком, і, чесно кажучи, я щиро вірю в це: єдиною людиною, яка може тренувати його, є його батько. Він грав свій найкращий теніс з ним, його батько знає його найкраще, це сімейний проект. Це найкраще рішення, я бажаю йому всього найкращого, він занадто хороший гравець, щоб бути там, де він є. І вчора я знову сказав йому, що нічого не зміниться, якщо він не розбереться в деяких речах у своїй голові.

Про звинувачення в образах Циципаса на власну адресу:

Це було занадто роздуто, я не ображав його... Я сказав йому все це. Це не було так, ніби я говорив це за його спиною. Тепер здається, що більше нічого не можна говорити. Я сказав це чесно, щоб викликати реакцію. Таке це покоління. На жаль, так воно є, всі це бачать. Він теж це відчуває і знає. Якщо ти не готовий морально, фізично і емоційно, особливо морально, грати годинами проти найкращих, то у тебе немає шансів грати в теніс. Він не був морально готовий грати на Wimbledon. Сподіваюся, він знайде свій шлях. Бажаю йому всього найкращого, ми знаємо його результати, він не забув, як грати в теніс.

Нагадаємо, що Циципас знявся з матчу першого кола Wimbledon через травму.