Калініна перемогла на старті кваліфікації Australian Open
Українка здолала суперницю в двох сетах
30 хвилин тому
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis
У першому раунді кваліфікації Australian Open українка Ангеліна Калініна (WTA 178) перемогла Джоанну Гарланд (WTA 117) з Китайського Тайбею.
Калініна перемогла з рахунком 7:5, 6:2.
Матч тривав 114 хвилин, за які Калініна виконала ейс, припустилася двох подвійних помилок та реалізувала чотири із чотирнадцяти брейків.
Зазначимо, що це була перша очна зустріч тенісисток.
Ангеліна грає на Australian Open восьмий раз у кар’єрі та вчетверте у кваліфікації.
