Стародубцева перемогла на старті кваліфікації Australian Open
Українка у трьох сетах переграла представницю Франції
23 хвилини тому
Фото: j48tennis.net
Юлія Стародубцева (WTA, 110) у першому колі кваліфікації Australian Open-2026 обіграла Аліс Тубелло (WTA, 430) 6:2, 3:6, 6:0.
За майже 2 години на корті українка 1 раз подала навиліт, реалізувала 7 брейк-поінтів з одинадцяти та двічі помилилася при подачі. Француженка зробила 1 ейс, 3 брейки та 4 «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Стародубцевої стане Деспіна Папаміхаїл (WTA, 160).
Нагадаємо, що Еліна Світоліна виграла 19-й турнір у кар’єрі.
Поділитись