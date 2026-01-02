Володимир Кириченко

45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс зіграє на Australian Open-2026. Про це повідомляє прес-служба мейджора.

Організатори мейджора в Мельбурні надали легендарній тенісистці wild card.

Вінус двічі грала у фіналі Australian Open і двічі програла своїй сестрі Серені (у 2003 і 2017 роках).

Вільямс-старша виступить на Відкритому чемпіонаті Австралії вперше з 2021 року. Тоді вона дісталася до другого раунду, де розгромно програла італійці Сарі Еррані 1:6, 0:6.

У парному розряді Australian Open Вінус ставала чемпіонкою чотири рази: у 2001, 2003, 2009 і 2010 роках.

Australian Open-2026 пройде в Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.

