Вільямс отримала wild card в основу Australian Open, вона не грала там з 2021 року
Легендарна американка повернеться на австралійський мейджор
16 хвилин тому
45-річна американська тенісистка Вінус Вільямс зіграє на Australian Open-2026. Про це повідомляє прес-служба мейджора.
Організатори мейджора в Мельбурні надали легендарній тенісистці wild card.
Вінус двічі грала у фіналі Australian Open і двічі програла своїй сестрі Серені (у 2003 і 2017 роках).
Вільямс-старша виступить на Відкритому чемпіонаті Австралії вперше з 2021 року. Тоді вона дісталася до другого раунду, де розгромно програла італійці Сарі Еррані 1:6, 0:6.
У парному розряді Australian Open Вінус ставала чемпіонкою чотири рази: у 2001, 2003, 2009 і 2010 роках.
Australian Open-2026 пройде в Мельбурні з 18 січня по 1 лютого.
