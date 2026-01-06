Став відомий призовий фонд Australian Open-2026 – це рекордні цифри
Переможець мейджора отримає 4,15 млн доларів
Організатори Australian Open на офіційному сайті мейджора назвали розмір призового фонду, який буде розіграно у 2026 році.
Цьогорічний призовий фонд становить рекордні 111,5 млн доларів, що на 16% більше, ніж у 2025-му (тоді було 96,5 млн). Це найбільший призовий фонд в історії турніру.
Чемпіони австралійського Grand Slam отримають по 4,15 млн доларів.
Турнір пройде з 18 січня до 1 лютого. В основній сітці гарантовано зіграють 4 українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.
Розподіл призових Australian Open-2026
Чоловічий і жіночий одиночний розряд
Переможець – 4,15 млн доларів
Фіналіст – 2,15 млн
Півфіналісти – 1,25 млн
Чвертьфіналісти – 750 тисяч
4-й раунд – 480 тисяч
3-й раунд – 327,75 тисячі
2-й раунд – 225 тисяч
1-й раунд – 150 тисяч
Кваліфікація
Фінал – 83,5 тисячі
2-й раунд – 57 тисяч
1-й раунд – 40,5 тисячі
Нагадаємо, Вінус Вільямс отримала wild card в основу Australian Open.
