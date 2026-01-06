Володимир Кириченко

Організатори Australian Open на офіційному сайті мейджора назвали розмір призового фонду, який буде розіграно у 2026 році.

Цьогорічний призовий фонд становить рекордні 111,5 млн доларів, що на 16% більше, ніж у 2025-му (тоді було 96,5 млн). Це найбільший призовий фонд в історії турніру.

Чемпіони австралійського Grand Slam отримають по 4,15 млн доларів.

Турнір пройде з 18 січня до 1 лютого. В основній сітці гарантовано зіграють 4 українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Олександра Олійникова.

Розподіл призових Australian Open-2026

Чоловічий і жіночий одиночний розряд

Переможець – 4,15 млн доларів

Фіналіст – 2,15 млн

Півфіналісти – 1,25 млн

Чвертьфіналісти – 750 тисяч

4-й раунд – 480 тисяч

3-й раунд – 327,75 тисячі

2-й раунд – 225 тисяч

1-й раунд – 150 тисяч

Кваліфікація

Фінал – 83,5 тисячі

2-й раунд – 57 тисяч

1-й раунд – 40,5 тисячі

Нагадаємо, Вінус Вільямс отримала wild card в основу Australian Open.