Олег Шумейко

Ангеліна Калініна (WTA, 120) у фіналі кваліфікації турніру серії WTA500 в австрійському Лінці поступилася четвертій сіяній алєксандрє сасновіч (WTA, 115) 3:6, 2:6.

За годину з чвертю на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала обидва брейк-поінти та тричі помилилася при подачі. Суперниця зробила 5 ейсів, 5 брейків та 4 «подвійні». Це була третя зустріч тенісисток – Калініна програла вдруге.

Нагадаємо, що Калініна обіграла Анну-Лєну Фрідзам на старті кваліфікації змагань у Лінці.