Калініна обіграла Анну-Лєну Фрідзам на старті кваліфікації у Лінці
Українка здобула перемогу у двох сетах
близько 9 годин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (119 WTA) здобула перемогу у першому раунді відбору на турнірі серії WTA 500 в австрійському Лінці.
Українка у двох сетах переграла представницю Німеччини Анну-Лєну Фрідзам (195 WTA).
WTA 500 Лінц (Австрія). Ґрунт. Кваліфікація
Анна-Лєна Фрідзам – Ангеліна Калініна – 4:6, 4:6
Наступною суперницею українки у боротьбі за путівку до основної сітки стане олександра саснович.
