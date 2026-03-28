Калініна вийшла у фінал турніру у Дубровнику
У півфіналі українка у трьох сетах перемогла Тамару Зіндашек
близько 1 години тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (127 WTA) вийшла у фінал ґрунтового турніру серії WTA 125,який проходить у хорватському Дубровнику. У напруженому півфінальному поєдинку українка здолала опір словенки Тамари Зіданшек (130 WTA).
Зустріч тривала 2 години та 20 хвилин і завершилася перемогою Калініної у трьох сетах.
WTA 125. Хорватія (Дубровник). Ґрунт, 1/2 фіналу
Ангеліна Калініна – Тамара Зіданшек – 6:0, 4:6, 6:3
У фіналі українка вийде на корт проти іспанської тенісистки Андреа Ласаро Гарсія (WTA 170).
Поділитись