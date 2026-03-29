Калініна програла у фіналі турніру у Дубровнику
Українка зазнала поразки у трьох сетах
18 хвилин тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла здобути титул на ґрунтових змаганнях у хорватському Дубровнику. У фінальному поєдинку українка у трьох сетах програла іспанці Андреа Ласаро Гарсії.
Зустріч тривала 2 години 35 хвилин.
WTA 125 Дубровник (Хорватія). Ґрунт. Фінал
Андреа Ласаро Гарсія – Ангеліна Калініна – 3:6, 6:4, 6:3
За виступ у Хорватії Калініна отримала 8,400 доларів призових та 81 рейтингове очко. У оновленій класифікації WTA українка підніметься на 119-ту позицію (+10 сходинок).
