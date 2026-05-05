Калініна розібралася з Волинець на шляху до основної сітки турніру у Римі
Українка тріумфувала у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 93) успішно подолала кваліфікацію турніру серії WTA 1000 у Римі. У фіналі відбору вона у двох сетах перемогла американку Кеті Волинець (WTA 104).
Поєдинок тривав 1 годину 30 хвилин. Калініна продемонструвала високу ефективність на прийомі, реалізувавши 7 із 9 брейк-поїнтів.
Попри чотири програні гейми на власній подачі, українка впевнено закрила матч з рахунком 6:2, 6:3.
