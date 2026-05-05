Олійникова впевнено вийшла у друге коло турніру у Римі
Українка у двох сетах перемогла Петру Марчінко
близько 1 години тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 68) із перемоги розпочала виступи на турнірі серії WTA 1000 у Римі. У матчі першого кола українка впевнено переграла хорватку Петру Марчінко (WTA 69).
Поєдинок тривав 1 годину 14 хвилин. Олійникова віддала суперниці лише чотири гейми за два сети, завершивши зустріч з рахунком 6:1, 6:3.
У наступному раунді українка зустрінеться з 18-ю ракеткою світу Кларою Таусон (Данія). Це буде другий матч у кар'єрі Олійникової проти суперниці з топ-20 світового рейтингу.
Костюк вперше у кар'єрі опинилася в топ-15 рейтингу WTA, Світоліна втратила позиції.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05