Снігур не змогла пробитися в основну сітку турніру у Римі
Українка програла у трьох сетах Ноемі Базілетті
10 хвилин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (WTA 95) не змогла вийти в основну сітку турніру WTA 1000 у Римі. У фіналі відбору українка поступилася італійці Ноемі Базілетті (WTA 427).
Матч тривав 2 години 40 хвилин. У другому сеті Снігур відіграла три матчболи на тай-брейку, проте у вирішальній партії сильнішою виявилася суперниця. Українка реалізувала 5 із 15 брейк-поїнтів та програла сім геймів на власній подачі.
WTA 1000 Рим. Кваліфікація. Фінал
Ноемі Базілетті (Італія) — Дар'я Снігур (Україна) — 6:3, 6:7 (8:10), 6:4
«Це боляче»: Костюк зробила заяву про зняття з престижного турніру у Римі.
