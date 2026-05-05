Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 15) знялася з ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі. Причиною стали проблеми зі стегном та гомілкостопом після перемоги на турнірі в Мадриді.

Спортсменка прокоментувала своє рішення в Instagram:

Це боляче. Після найкращого відрізка у моїй кар'єрі я з нетерпінням чекала на Рим. Але іноді тіло вносить свої корективи: останніми днями у мене виникли проблеми зі стегном. Враховуючи те, що мій гомілкостоп ще не повністю відновився, зараз просто нерозумно продовжувати себе навантажувати, тому цього року я не зможу виступити в Римі.

Від цього ще важче, бо це особливе місце для мене. Уболівальники, атмосфера і, звичайно… їжа 🤤 У мене тут було багато чудових моментів, і я завжди рада повертатися. Мені сумно це пропускати, але побачимось наступного року. А зараз час відновитися та підготуватися до Парижа. Дякую за всю вашу підтримку.