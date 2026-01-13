Олег Гончар

У першому колі кваліфікації Australian Open українець Віталій Сачко (ATP 166) переміг норвежця Віктора Дурасовича (ATP 323) з рахунком 6:3, 7:6.

Матч тривав 101 хвилину, упродовж яких Сачко подав чотири ейси проти двох у суперника. При цьому обидва тенісисти допустили по одній подвійній помилці.

Також Сачко реалізував три із восьми брейків проти двох із двох у Дурасовича.

Це був другий очний матч тенісистів і друга перемога Сачка.

Сачко спочатку мав зіграти проти американця Майкла Ммо, але той знявся з турніру.

Сачко у 2022 та 2024 роках він поступався в другому колі кваліфікації Australian Open.

