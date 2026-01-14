Олег Гончар

У півфіналі кваліфікації Australian Open українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 110) впевнено перемогла гречанку Деспіну Папаміхаїл (WTA 160 ) з рахунком 6:1, 6:2.

Матч тривав трохи 84 хвилини, за які українка виконала одну подачу навиліт, припустилася двох подвійних помилок, програла лише один гейм на своїй подачі та зробила п’ять брейків.

У фіналі кваліфікації Юлія зіграє проти болгарської тенісистки Вікторії Томової (WTA 128). Раніше вони не грали одна з одною.

Нагадаємо, раніше Стародубцева не без проблем подолала перше коло кваліфікації.