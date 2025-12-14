Калініна вийшла в фінал турніру в Ліможі
Українка повернулася на корт і відразу дійшла до фіналу
близько 1 години тому
Ангеліна Калініна / Фото: j48tennis
В півфіналі турніру WTA 125 в Ліможі українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 155) обіграла першу сіяну іспанку Крістіну Букшу (WTA 54) – 6:4, 6:3.
Матч тривав 75 хвилин, упродовж яких Калініна не подавала навиліт, зробила одну подвійну помилку і використала п’ять із дев’яти брейк-пойнтів.
Перший для Калініної фінал з травня 2023 року пройде проти Ельзи Жакемо із Франції.
Калініна грає на першому турнірі з початку червня, коли вона знялася з Wimbledon.
Поділитись