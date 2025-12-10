Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру у Франції
Українка у трьох сетах переграла у Ліможі четверту сіяну Картел
близько 2 годин тому
Фото: USTA
Ангеліна Калініна (WTA, 155) у другому колі турніру серії Challenger у французькому Ліможі обіграла четверту сіяну Сонай Картел (WTA, 69) 7:6 (4), 1:6, 6:1.
За 2 години 10 хвилин на корті українка двічі помилилася при подачі, реалізувала 4 брейк-поінти з шести та двічі помилилася при подачі. Британка зробила 10 ейсів, 4 брейки та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею українки стане переможниця матчу Фіона Ферро – Аліша Паркс.
