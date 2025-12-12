Олег Шумейко

Ангеліна Калініна (WTA, 155) у чвертьфіналі турніру серії Challenger у французькому Ліможі обіграла п’яту сіяну Алішу Паркс (WTA, 85) 7:5, 1:6, 6:3.

За 2 години на корті українка тричі подала навиліт, реалізувала усі 3 брейк-поінти та 1 раз помилилася при подачі. Американка зробила 11 ейсів, 3 брейки та 3 «подвійні». Це була четверта зустріч тенісисток – Ангеліна Аліші поки не програвала.

Наступною суперницею Калініної стане лідерка посіву Крістіна Букша.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна виступить за Францію на виставковому турнірі.