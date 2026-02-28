Олег Шумейко

Ангеліна Калініна (WTA, 202) у півфіналі турніру серії Challenger у турецькій Анталії обіграла шосту сіяну Вероніку Ер’явец (WTA, 108) 6:3, 6:1.

За півтори години на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з шести та тричі помилилася при подачі. Словенка зробила 2 ейси, 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Калініна у матчі за титул зустрінеться з третьою сіяною Моюкою Учідзімою.

Нагадаємо, що Даяна Ястремська програла на старті змагань у Мексиці.