Калініна з розгромом вийшла до фіналу турніру у Туреччині
Українка у двох сетах обіграла Ер’явец
Ангеліна Калініна (WTA, 202) у півфіналі турніру серії Challenger у турецькій Анталії обіграла шосту сіяну Вероніку Ер’явец (WTA, 108) 6:3, 6:1.
За півтори години на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з шести та тричі помилилася при подачі. Словенка зробила 2 ейси, 2 брейки та дві «подвійні». Це була перша очна зустріч тенісисток.
Калініна у матчі за титул зустрінеться з третьою сіяною Моюкою Учідзімою.
Нагадаємо, що Даяна Ястремська програла на старті змагань у Мексиці.
