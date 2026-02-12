Олег Шумейко

Ангеліна Калініна (WTA, 199) поступилася у другому колі турніру серії Challenger у Португалії другій сіяній Далмі Гальфі (WTA, 90) 1:6, 2:6.

За годину з чвертю на корті українка реалізувала 1 брейк-поінт з чотирьох та тричі помилилася при подачі. Угорка зробила 9 ейсів, 5 брейків та 3 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – Калініна програла вперше.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна зупинилася у 1/8 фіналу змагань у Досі.