Калініна залишила турнір у Римі, поступившись Сієррі у другому колі
Українка програла у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 93) припинила боротьбу на ґрунтовому турнірі серії WTA 1000 у Римі (Італія). У другому колі основної сітки українка у двох сетах поступилася аргентинці Солані Сієррі (WTA 72).
Матч тривав півтори години. Калініна на власній подачі дозволила суперниці реалізувати шість брейк-поїнтів. Натомість українка відповіла лише двома брейками з шести спроб.
WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/32 фіналу
Солана Сієрра (Аргентина) – Ангеліна Калініна (Україна) – 6:2, 6:3
