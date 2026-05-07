Денис Сєдашов

Українка Олександра Олійникова (WTA 68) пробилася до третього кола ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі. У другому раунді вона пройшла 18-ту ракетку світу Клару Таусон із Данії.

Матч завершився достроково у другому сеті через відмову данської тенісистки. Таусон мала проблеми зі здоров'ям ще на початку зустрічі, граючи з перемотаним стегном, а під час другого сету взяла медичну перерву через болі в попереку, після чого вирішила припинити боротьбу.

WTA 1000 Рим (Італія). Ґрунт. 1/32 фіналу

Клара Таусон (Данія) – Олександра Олійникова (Україна) – 1:6, 1:3 (відмова Таусон)

У наступному раунді, який відбудеться в суботу, Олійникова зустрінеться з 13-ю сіяною Ліндою Носковою із Чехії.

