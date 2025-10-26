Олег Гончар

Українська тенісистка Катаріна Завацька в фіналі турніру ITF W35 у Цяньдаоху (Китай) здолала росіянку Катерину Рейнгольд з рахунком 7:5, 3:6, 6:2.

Матч тривав 2,5 години, за які українська тенісистка один раз подала навиліт, допустила одну подвійну помилку та реалізувала дев'ять брейків.

Цей титул став другим для Завацької на харді та першим із 2015 року, коли вона виграла у Шарм-ель-Шейху. Загалом, для неї це 10-й титул ITF у кар’єрі

