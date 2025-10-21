Українка Сагдієва виграла парний турнір ITF W35 у США
Для Аніти цей титул є найбільшим у кар’єрі
Аніта Сагдієва / Фото - БТУ
Українська тенісистка Аніта Сагдієва (№753 WTA) стала чемпіонкою у парному розряді на турнірі ITF W35 у Бейкерсфілді (США).
У фіналі 21-річна спортсменка разом із боснійкою Емою Бургіч (№626 WTA), посіяними під другим номером, з рахунком 5:7, 6:1, 10-7 здолали першу сіяну пару – італійку Франческу Пасе (№489 WTA) та польку Сюзанну Павліковську (№413 WTA).
Для Сагдієвої це десятий титул у парних змаганнях ITF і найбільший у кар’єрі. У 2025 році українка вже вп’яте виграла парний турнір ITF.
Нагадаємо, Світоліна втратила позицію, Костюк та Ястремська піднялися у рейтингу WTA.
