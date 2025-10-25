Денис Сєдашов

Українська тенісистка Катаріна Завацька (WTA 407) вийшла у фінал хардового турніру ITF W35, який проходить у китайському Цяньдаоху.

У півфінальному матчі Завацька у трьох сетах здолала представницю Китаю Є Шию (WTA 1018). Поєдинок тривав 3 години 9 хвилин і завершився перемогою українки.

Під час матчу Катаріна виконала два ейси, припустилася двох подвійних помилок, програла сім геймів на своїй подачі, але зуміла зробити вісім брейків, що й забезпечило їй вихід до фіналу.

ITF W35 Цяньдаоху.1/2 фіналу

Катаріна Завацька (Україна) – Є Шию (Китай) – 3:6, 6:4, 6:4

Для 24-річної українки цей фінал стане уже 19-м у кар’єрі на турнірах ITF в одиночному розряді. Завацька побореться за свій десятий титул на цьому рівні.

