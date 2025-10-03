Снігур вийшла до півфіналу турніру ITF W75 у Братиславі
Українка здолала Катаріну Кужмову в чвертьфіналі
22 хвилини тому
Дар’я Снігур
У чвертьфіналі турніру ITF W75 у Братиславі українська тенісистка Дар’я Снігур (WTA 184) виграла у представниці Словаччини Катаріни Кужмової (WTA 382) з рахунком 6:3, 7:6.
Матч між тенісистками тривав 88 хвилин, за які Снігур жодного разу не подала навиліт та зробила дві подвійні помилки.
Снігур 4 жовтня зіграє з нейтральною тенісисткою Александрою Корнєєвою (WTA 191).
Нагадаємо, в попередньому раунді Снігур перемогла Юліє Паштікову.
Поділитись