Сергій Разумовський

Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно стартувала в парному розряді ґрунтового турніру WTA 125 у Парижі. Разом зі своєю напарницею Дезіре Кравчик зі США вони здобули вольову перемогу та пробилися до півфіналу змагань.

У стартовому матчі перші сіяні турніру зустрічалися з дуетом Го Ханьюй (Китай) / Крістіна Младенович (Франція). Поєдинок видався дуже напруженим і тривав 1 годину 39 хвилин і завершився з рахунком 1:6, 7:6 (3), 10 – 7.

Матч для українсько-американської пари розпочався невдало — суперниці впевнено забрали перший сет із рахунком 6:1. Однак у другій партії Кіченок і Кравчик змогли змінити хід зустрічі.

У вирішальні моменти сету вони проявили характер: у 12-му геймі тенісистки відіграли подачу на матч, після чого перевели партію на тай-брейк і виграли його з рахунком. Долю поєдинку вирішив супертай-брейк, у якому Кіченок та Кравчик зіграли впевненіше і здобули перемогу.

Цей успіх став для дуету особливо важливим. Українка та американка перервали серію з п’яти поразок поспіль у спільних матчах і вперше перемогли разом з початку березня, коли дійшли до другого кола турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

Крім того, це перша перемога пари на ґрунті — до цього тенісистки програли три матчі на цьому покритті. У півфіналі турніру в Парижі Людмила Кіченок та Дезіре Кравчик зіграють із переможницями протистояння Ульрікке Ейкері / Мію Като або Янь Сяонань / Сюй Іфань.

Раніше з турніру в Парижі вилетіла Вероніка Подрез.