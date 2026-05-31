Сергій Разумовський

Українська тенісистка Надія Кіченок та її напарниця Макото Ніномія завершили виступи в парному розряді Roland Garros-2026 на стадії 1/8 фіналу.

У матчі третього кола Кіченок і Ніномія поступилися першим сіяним турніру — чешці Катержині Синяковій та американці Тейлор Таунсенд. Поєдинок завершився перемогою фавориток у двох сетах — 4:6, 2:6.

Матч тривав близько 1 години 28 хвилин. Синякова та Таунсенд упевнено контролювали хід гри: вони реалізували 4 з 8 брейк-пойнтів і при цьому не припустилися жодної подвійної помилки. Натомість Кіченок і Ніномія зуміли зробити лише один брейк за весь матч.

Попри поразку, вихід до 1/8 фіналу можна вважати хорошим результатом для українсько-японської пари на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Франції. Особливо з огляду на те, що у другому колі вони відіграли два матчболи та здійснили яскравий камбек у матчі проти інших сіяних суперниць.

Раніше Марта Костюк сенсаційно пройшла третю ракетку світу Ігу Швьонтек в 1/8 фіналу одиночного розряду.