Українка Марта Костюк (WTA 15) уперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу Roland Garros.

У матчі 1/8 фіналу Ролан Гарросу-2026 українська тенісистка перемогла третю ракетку світу Ігу Швьонтек у двох сетах — 7:5, 6:1.

До цієї зустрічі Костюк підходила з потужною серією з 15 перемог поспіль від старту ґрунтового сезону. За цей період українка здобула два титули — на турнірі WTA 250 у Руані та WTA 1000 у Мадриді.

Водночас Швьонтек була для Марти історично незручною суперницею. До матчу на Ролан Гарросі-2026 тенісистки тричі грали між собою, і Костюк не вдавалося виграти в польки жодного сету

Їхня перша очна зустріч також відбулася саме на Roland Garros — у 2021 році, коли Марта дійшла до 1/8 фіналу, що на той момент залишалося її найкращим результатом на мейджорах. Цього разу Костюк зуміла взяти реванш.

Марта стала лише другою українкою, якій вдалося дійти до чвертьфіналу Roland Garros. Першою була Еліна Світоліна, яка грала на цій стадії турніру п’ять разів — у 2015, 2017, 2020, 2023 та 2025 роках.

Для Костюк це буде другий чвертьфінал на турнірах Grand Slam у кар’єрі. Перший вона провела на Australian Open-2024. Наступною суперницею Марти у чвертьфіналі стане переможниця матчу Еліна Світоліна — Белінда Бенчич.