Сергій Разумовський

На Roland Garros українські тенісистки провели матчі першого кола з протилежними результатами: Олександра Олійникова здобула історичну для себе перемогу, а Ангеліна Калініна завершила виступи в одиночному розряді.

Олійникова впевнено обіграла росіянку єлєну пріданкіну (WTA 218) — 6:1, 6:2. Для українки ця перемога стала першою в основній сітці турнірів Grand Slam.

У першому сеті Олександра віддала суперниці лише один гейм — за рахунку 3:0 вона програла найдовший гейм матчу, в якому тенісистки провели 18 розіграшів. У другій партії з восьми геймів лише два завершилися успішним захистом подачі, і обидва залишилися за українкою. Саме брейком Олійникова поставила крапку в матчі — 6:2 після півтори години гри.

Попри п’ять подвійних помилок на подачі, українка переважала за ключовими статистичними показниками: 19 активно виграних м’ячів проти 14 у суперниці, а також 25 невимушених помилок проти 36 у пріданкіної.

Для Олійникової це лише другий матч в основі турнірів Grand Slam. Дебютувала на цьому рівні вона у січні на Australian Open, де поступилася Медісон Кіз, яка тоді захищала титул.

У другому колі Roland Garros Олійникова зіграє з переможницею матчу між п’ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою та австралійкою Кімберлі Біррелл, яка посідає 83-тє місце у рейтингу WTA.

Натомість Ангеліна Калініна не змогла пройти до другого раунду. Українка, яка є 60-ю ракеткою світу, поступилася француженці Діан Паррі (WTA 92) — 6:0, 2:6, 4:6.

Це була п’ята очна зустріч Калініної та Паррі, і друга перемога француженки. Вперше Паррі здолала українку три роки тому — також у першому колі Ролан Гаррос.

Для Калініної це був шостий виступ в основній сітці французького мейджора, і втретє вона не змогла подолати стартовий раунд. Водночас Ангеліна продовжить виступи на турнірі в парному розряді — разом із Даяною Ястремською. Свій перший матч дует проведе у середу.

