Олег Гончар

Дворазова чемпіонка турнірів Grand Slam та третя ракетка світу Корі Гауфф забезпечила собі участь в Підсумковому турнірі WTA-2025, який пройде з 1 по 8 листопада в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

«Я дуже рада повернутися на Підсумковий турнір у четвертий раз поспіль». Корі Гауфф

Вона стала третьою тенісисткою, що кваліфікувалася на турнір, після Аріни Соболенко та Іги Швьонтек. У 2025 році 21-річна американка виграла Rolan Garros і дійшла до фіналів турнірів WTA-1000 у Мадриді та Римі.

Гауфф виступатиме на Підсумковому турнірі четвертий рік поспіль.

Як повідомлялося, українка Еліна Світоліна проводить свій 600-й тиждень в топ-100 рейтингу WTA.