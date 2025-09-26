Володимир Кириченко

У Пекіні завершився матч другого кола жіночого хардового турніру категорії WTA 1000, в якому зустрілися 89 ракетка світу нейтральна тенісистка з росії Камілла Рахімова (WTA, 89) і третя ракетка світу Корі Гауфф із США.

Зустріч закінчилася перемогою Гауффа у двох партіях – 6:4, 6:0.

Тривалість матчу склала 1 годину 43 хвилини. Рахімова один раз подала навиліт, припустилася двох подвійних помилок і не реалізувала жодного з 10 брейк-пойнтів. Гауфф виконала чотири ейси при п'яти подвійних помилках і виграла чотири брейк-пойнти з дев'яти зароблених за матч.

У третьому колі турніру в Пекіні Корі Гауфф зіграє з 25 ракеткою світу Лейлою Фернандес з Канади.

Нагадаємо, Юлія Стародубцева програла на старті «тисячника» у Пекіні.