Олег Гончар

Третя ракетка світу Корі Гауфф прокоментувала свою поразку від японки Наомі Осаки (WTA 24) у четвертому колі US Open 2025 з рахунком 3:6, 2:6, повідомляє Punto de Break.

Гауфф заявила, що матч був незвичним, оскільки вона покращила подачу порівняно з попередніми іграми, але припустилася забагато помилок на задній лінії.

Американка зізналася, що перебуває в складному емоційному стані, але бачить прогрес у своїй грі. Після матчу вона розплакалася в роздягальні, але підтримка команди допомогла їй усвідомити, що три перемоги на турнірі перевершили її очікування.

«Мені прикро програвати тут, але я йду в правильному напрямку. Треба бути більш позитивною».

Нагадаємо, раніше в одиночному розряді завершила виступи Марта Костюк.