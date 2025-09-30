Володимир Кириченко

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA №13) розпочинає свій 600-й тиждень в топ-100 рейтингу WTA.

Еліна дебютувала у першій сотні у віці 18 років – у лютому 2013 року. З того моменту вона не належала до топ-100 лише під час своєї вагітності в 2022 році.

З 600 тижнів у топ-100 Еліна провела 218 тижнів у топ-10. В 2017 році Еліна стала третьою ракеткою світу – рекорд України як для жіночого, так і для чоловічого тенісу.

Топ-5 українських тенісисток за кількістю тижнів у топ-100 WTA:

1. Еліна Світоліна – 600

2. Леся Цуренко – 440

3. Катерина Володько (Бондаренко) – 406

4. Наталія Медведєва – 334

5. Олена Бондаренко – 324

Раніше Світоліна достроково завершила сезон-2025.

Нагадаємо, полька Іга Швьонтек – перша з 2009 року, хто три сезони поспіль виграв понад 25 матчів на «тисячниках».