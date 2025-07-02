Костюк і Русе з перемоги стартували на Wimbledon-2025
Українсько-румунський тандем здобув звитягу у двох сетах
18 хвилин тому
Українка Марта Костюк та румунка Єлєна-Габріела Русе з перемоги стартували в парному розряді Wimbledon-2025.
У першому колі дует Костюк/Русе здолав латвійсько-бельгійську пару Анастасія Севастова/Яніна Вікмаєр у двох сетах – 6:4, 6:4.
Українсько-румунський дует протягом зустрічі реалізували 5 із 6 брейк-поїнтів і програли три гейми на своїх подачах.
Ястремська – четверта українка з перемогою над топ-5 на Grand Slam.
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