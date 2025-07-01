Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк в інтерв’ю champion.com.ua висловилася про поразку у першому колі Wimbledon-2025.

Марто, що трапилося у другому сеті, чому стався такий перелом?

Сьогодні мені було дуже складно фізично. Десь були моменти, коли я поспішала. Але, починаючи з першого матчу на траві цього сезону, я грала просто жахливо. Намагалася робити все від себе залежне і на тренуваннях, і в матчах, щоб хоч якось відчути м’яч, щоб ним влучати в корт, але за всі три матчі, які я провела на траві цього року, в мене нічого не вийшло. Я люблю грати на траві, але…

На Wimbledon мені дісталася у першому колі суперниця з кваліфікації, сподівалася, що це мені на руку, але все одно нічого не вийшло.

Трав’яний сезон для вас вийшов відверто невдалим – три поразки в трьох матчах. Чи є розуміння, в чому причина?

Якщо й є таке розуміння, не думаю, що я про це буду казати. Я продовжуватиму далі працювати, останні декілька тижнів були дуже складними. На жаль, не все залежить від мене, коли я граю в теніс, тому намагаюсь зібрати весь позитив, який в мені є, і просто рухатись далі.

Давайте тоді про позитивні моменти. Подача з руки на сет-пойнті вже стала вашою візитівкою. Це тренована таємна зброя чи вдалий експромт?

Насправді, це виходить дуже спонтанно. Я треную цю подачу, проте ніколи не вирішую заздалегідь, коли буду це робити. Здорово, що в мене виходить, це додає варіативності й може збити суперницю з толку, тому прикольно – мати такий удар в арсеналі.

Як ваше здоров’я? Чи може застуда позначитися на матчі в парному розряді?

На поточний момент я планую грати, оскільки я вже тут, а останні моменти в нас із Габі (румункою Єленою Габріелою Русе – прим.) у нас не дуже виходило зіграти, то я планую виступити. Знаю, що Габі теж захворіла, і, хоч ми обоє не дуже добре себе почуваємо, однак не плануємо зніматися.

Скажіть, які плани на хардовий сезон, де його розпочнете і де проведете тренувальний збір перед US Open?

Я планую почати у Вашингтоні, потім Монреаль, Цинциннаті, а перед US Open я завжди намагаюся робити тижневу паузу, щоб добре підготуватись до Major. Цього року зроблю так само.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна успішно стартувала на трав’яному Шоломі.