Олег Гончар

Українка Марта Костюк (WTA 26) зізналася, що арена Pat Rafter Arena на турнірі в Брісбені (Австралія) швидко стала для неї улюбленою, передає TheTennisLetter.

За словами Костюк, напередодні вона вперше зіграла на цій арені, а вже наступного дня знову вийшла на корт перед повними трибунами та здобула перемогу. Тенісистка підкреслила, що підтримка вболівальників була надзвичайною, а грати в такій атмосфері — особливе відчуття.

Мені ніколи не заважає, якщо люди вболівають проти мене. Мені просто потрібна ця енергія, щоб продовжувати. Сьогодні це було фантастично Марта Костюк

Також українка подякувала всім уболівальникам за підтримку та атмосферу на трибунах.

За вихід до фіналу турніру Марта Костюк зіграє проти американки Джессіки Пегули.