Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк висловилася про виступ у чвертьфіналі турніру WTA500 у Брісбені, де тенісистка перемогла мірру андрєєву. Українку цитує btu.org.ua:

Відчуття таке, ніби турнір триває вже дуже довго, тому що я приїхала сюди майже два тижні тому, тож це починає трохи відчуватися. Але атмосфера просто неймовірна. Я зіграла два матчі за повністю заповнених трибун, тому важко бажати більшого.

До того ж перемогти двох таких сильних суперниць – це чудовий старт року, і я з нетерпінням чекаю півфіналу.

мірра – чудова гравчиня, вона в топ-10 і минулого року мала дуже сильний сезон. Але ви ніколи раніше не грали один проти одного. Чи очікували ви чогось конкретного від цього матчу? Бо виглядало, що ви одразу налаштувалися на агресивну гру.

Так, ми говорили про це з командою. Коли граєш проти дуже потужних тенісисток, таких як аріна, Єлена чи Аманда, то м'яч здається повільнішим. А мірра б'є дуже глибоко і часто змінює темп. Тому сьогодні матч був дуже фізичним. До того ж умови були непрості, бо тут дуже волого. У неї чудова подача, і вона постійно варіює темп. Було важко.

Я бачила, як вона грає, але коли ти ніколи не тренувався з суперницею і не грав проти неї, це дуже складно. Ти виходиш з планом, але не знаєш, що саме відбуватиметься на тій половині корту. Тому я відчула, що маю почати дуже агресивно, з великою енергією і просто знайти спосіб виграти. Тому що кожного дня потрібно знаходити спосіб це робити і сьогодні теж.

Здавалося, що ви дуже агресивно діяли на других подачах суперниці і це приносило значний успіх. Наскільки приємно для вас і вашого тренера бачити, як тактичний задум працює?

Це залежить від ситуації. Я не дуже концентруюся на тактиці, якщо тільки не граю проти дуже специфічної суперниці, проти якої не можна робити певні речі. Але загалом я більше думаю про те, що я маю робити і що саме я приношу в гру, тому що гра виходить від мене, я не просто реагую на дії суперниці. Мені це дуже добре вдавалося цього тижня і саме на цьому був наш фокус.

Наступною суперницею Марти стане кривдниця Даяни Ястремської шоста ракетка світу Джессіка Пегула.