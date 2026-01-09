Олег Шумейко

Друга ракетка України Марта Костюк (WTA, 26) у чвертьфіналі турніру серії WTA500 в австралійському Брісбені перемогла шосту сіяну мірру андрєєву (WTA, 9) 7:6 (7), 6:3.

За майже 2 години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 4 брейк-поінти з восьми та двічі помилилася при подачі. суперниця зробила 1 ейс, 2 брейки та 5 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Марти стане кривдниця Даяни Ястремської шоста ракетка світу Джессіка Пегула.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна дісталася до півфіналу змагань у Новій Зеландії.