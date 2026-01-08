Друга ракетка України Марта Костюк підбила підсумки перемозі над третім номером світового рейтингу Амандою Анісімовою у третьому колі WTA500 у Брісбені. Українку цитує btu.org.ua:

Чесно, це неймовірно. Я тренувалася з Амандою приблизно тиждень тому, і на тренуванні вона мене просто знищила. Тож до цього матчу я підійшла максимально готовою.

Але, безумовно, вона приголомшлива тенісистка, у неї був чудовий минулий сезон, тоді як у мене він склався не найкращим чином. Тому я дуже рада почати рік саме так.

І ще я була шалено щаслива, тому що це мій перший матч на центральному корті тут. Я багато років граю на цьому турнірі, але жодного разу раніше не отримувала такого шансу. Спасибі величезне за підтримку - вийти на корт і побачити повний стадіон неймовірно приємно. Саме заради цього ми й граємо в теніс. Дякую вам усім за сьогоднішній вечір.