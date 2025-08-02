Костюк назвала головну мету у кар’єрі – не Великий шолом чи статус першої ракетки світу
Марта ставить глобальну ціль
близько 1 години тому
Друга ракетка України Марта Костюк зізналася в інтерв’ю nv.ua, чого хоче досягти досягти у своїй кар’єрі:
Звісно, я дуже хочу виграти Великий шолом, я хочу стати першою ракеткою світу. Але коли ти виграєш Великий шолом і коли ти стаєш першою ракеткою світу, прям в цей же день твоя кар'єра не закінчується, тобто ти продовжуєш далі грати. Тому на кінець моєї кар'єри у мене мета не виграти Великий шолом і стати першою ракеткою світу. Я назву іншу мету: я хочу, щоб моя кар'єра змогла допомогти іншим людям. Мені цікаво, щоб я могла якось глобально повпливати на спорт в Україні, в світі. Тому що я спортсменка, і я знаю, що це є – стати професійним спортсменом в нашій країні, бо я в нашій країні виросла.
Нагадаємо, що Костюк пробилася до четвертого кола турніру у Монреалі.
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