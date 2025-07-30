Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№28 WTA) перемогла Маркету Вондроушову (№68 WTA) у другому раунді турніру WTA 1000 в Монреалі.

Завдяки цій перемозі Марта перервала свою програшну серію, яка тривала майже 80 днів і складалася з 6 матчів, у яких вона виграла лише 1 сет.

Це була найдовша серія поразок у кар'єрі 23-річної українки, яка розпочалася у травні 2025 року, коли Костюк поступилася у 1/8 фіналу на турнірі WTA 1000 у Римі нейтральній тенісистці з білоруським паспортом Аріні Соболенко – 1:6, 6:7 (6:8).

У 1/16 фіналу турніру у Монреалі українка зіграє проти Дар’ї Касаткіної.

Марта пропускала перший раунд тисячника у Монреалі.

Нагадаємо, Даяна Ястремська вийшла у третій раунду турніру у Канаді.